Đilas: Fon der Lajen nije izvršila evaluaciju Vučićevih obećanja 30 dana nakon posete Beogradu

Beta pre 29 minuta

 Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nije "izvršila evaluaciju obećanja" predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kako je kazala kada je posetila Beograd 15. oktobra, iako je prošlo 30 dana od njene posete.

Đilas je, kako je prenela SSP, u otvorenom pismu Fon der Lajen naveo da želi da joj "olakša posao evaluacije", navodeći da su Vučić i "njegovi saradnici pripadnici organizovane kriminalne grupe" za tih 30 dana "izminirali" proces izbora Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i "postavili na najvažnija mesta u policiji ljude koji su optuživani za prebijanja demonstranata i pretnje silovanjem".

"Pokrenuli su proces razvlašćivanja Tužilaštva za organizovani kriminal, usvojili lex specialis kojim su prekršili zakone i legalizovali korupciju, nastavili antievropsku kampanju u medijima, nastavili sa zlostavljanjem i maltretiranjem učenika pojedinih srednjih škola u Beogradu i Novom Sadu i nastavili sa zloupotrebom medija", naveo je Đilas u pismu.

Napisao je da je vlast usvojila i "besmislen zakon o biračkom spisku", koji, kako je naveo, ni na koji način "ne unapređuje izbore, zbog čega za njegovo usvajnje nije glasao niko od opozicionih poslanika".

"Gospođo Fon der Lajen, nadam se da sam Vam pomogao i da nećete prevariti građane Srbije, odnosno da ćete održati obećanje i da ćete saopštiti šta je Vučić ispunio", poručio je Đilas.

Optužio je Fon der Lajenovu i da je "lagala" građane Srbije kada je pre više od godinu dana kazala da je Srbija lider u evrointegracijama među zemljama kandidatima, a po ocenama Evropske komisije, ona je "na začelju što se tiče približavanja Evropskoj uniji".

"Da bi se to promenilo mora da se promeni vlast u Srbiji. Taj proces je započeo i ništa ga više ne može zaustaviti", dodao je Đilas.

(Beta, 20.11.2025)

Ključne reči

Dragan ĐilasAleksandar VučićSSPEvropska komisija

