Đilas: Fon der Lajen nije izvršila evaluaciju Vučićevih obećanja 30 dana nakon posete Beogradu

Đilas je, kako je prenela SSP, u otvorenom pismu Fon der Lajen naveo da želi da joj “olakša posao evaluacije”, navodeći da su Vučić i “njegovi saradnici pripadnici organizovane kriminalne grupe” za tih 30 dana “izminirali” proces izbora Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i “postavili na najvažnija mesta u policiji ljude koji su optuživani za prebijanja demonstranata i pretnje silovanjem”. “Pokrenuli su proces razvlašćivanja Tužilaštva za organizovani