(UŽIVO) Pčelama na studente, automobili bez tablica, kupovina glasova, veterani i bajkeri dali izjave policiji…: Kako protiču izbori u Zaječaru i Kosjeriću?

U Zaječaru i Kosjeriću danas se održavaju lokalni izbori.

Biračka mesta otvorena su u sedam časova, a građani će moći svoje glasačko pravo da ostvare do 20 časova, odnosno do zatvaranja biračkih mesta, kada i prestaje izborna tišina. Građani u Zaječaru mogu da biraju između osam izbornih lista, a u Kosjeriću između tri. 18.29 – Najavljena mobilizacija ako dođe do nepravilnosti u Zaječaru i Kosjeriću. „Ukoliko i jedna kutija u Zaječaru i Kosjeriću bude pipnuta počeće građanska neposlušnost i mobilizacija cele Srbije. Ušli