Bogat i sadržajan program Svetotrojičkih duhovnih svečanosti u Kragujevcu

Slava Stare crkve i ove godine biće obeležena gradskom litijom i bogatim i raznovrsnim programom Svetotrojičkih duhovnih svečanosti u Kragujevcu.

Zbog LITIJE izmena režima saobraćaja Zbog održavanja Gradske litije koja će se sutra kretati od Stare crkve, preko Zastavinog mosta, zatim desno u Ul. Lepenički bulevar, levo u Višnjićevu ul., Ul. Kralja Petra I (do „Krsta“), zatim pored Spomenika palim borcima (leva strana do „Perona“), Ulicom Save Kovačević, levo ulicama dr Zorana Đinđića, Nikole Pašića, 27. marta, preko Zastavinog mosta do porte Stare crkve uvodi se privremena izmena režima saobraćaja u