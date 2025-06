Napadnut opozicioni kandidat za gradonačelnika Zaječara: Među napadačima bio i predsednik opštine Zemun

Kandidata za gradonačelnika Zaječara ispred liste Promena u koju verujemo Uglješu Đuričkovića napala je grupa u kojoj je bio predsednik opštine Zemun.

To se desilo u selu Veliki Izvor, a tu informaciju je potvrdio i sam Đuričkovć, a tim povodom je u štabu te liste šef izbornog štaba Miloš Stojadinović održao konferenciju za medije. Narodni poslanik NPS Đorđe Stanković objavio je na Instagramu video snimak napada, kojem je prethodio verbalni duel. A post shared by Đorđe Stanković (@djordjestankovicnis) „Došlo je do incidenta na mestu 25 na Velikom izboru, pozvani smo od ljudi koji su nam rekli da ljudi iz belog