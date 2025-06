Vučić: Policiji ne bi trebalo smanjivati već dati čvršća ovlašćenja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi trebalo raditi na davanju čvršćih ovlašćenja, a ne na daljem razvlašćivanju narodne policije.

On je na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije rekao da su u Srbiji oduzimana ovlašćenja Ministarstvu unutrašnjih poslova i davana tužilaštvu, jer su nam rekli da je to tako u razvijenim zemljama Evrope. "Govorili su da tako mora da bude, tako ćete napredovati, tako će sve da vam bude bolje. Naravno, nisu to mnogi govorili zbog toga što su želeli dobro Srbiji ili što su želeli da provodimo stvarne reforme, već