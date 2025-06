BLOG UŽIVO Tenzije rastu u Kosjeriću i Zaječaru: Kosjerci opkolili ćacije, naprednjaci snimljeni kako kupuju glasove

Danas se održavaju lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru.

Iako je reč o lokalnim izborima sve oči uprte su u ova dva grada. Birališta su otvorena od 7.00 ujutru. Zaječar - izlaznost do 13h pic.twitter.com/XXZzhH3qdd U Zaječaru je, prema podacima CRTA, do 13.00 sati glasalo 38 odsto upisanih birača. Prema podacima CRTE, u Kosjeriću je do 13.00 sati glasalo 56,6 odsto upisanih birača. Glasanje traje do 20.00 sati, kad se zatvaraju biračka mesta. Kosjerić - izlaznost do 13h pic.twitter.com/P03qEouwD4 U selu Božović kod