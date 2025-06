Visoka izlaznost na lokalnim izborima: U Zaječaru do 18 sati - 54,53 odsto, u Kosjeriću više od 76

ZAJEČAR/KOSJERIĆ - Građani u Zaječaru i Kosjeriću danas biraju odbornike skupština lokalnih samouprava. Biračka mesta otvorena od sedam do 20 časova. Izlaznost na lokalnim izborima u Zaječaru do 18 sati 54,53 odsto, a u Kosjeriću glasalo više od 76 odsto birača.

Izlaznost na lokalnim izborima u Zaječaru do 18.00 sati bila je 54,53 odsto, izjavio je za Tanjug predsednik Gradske izborne komisije Nenad Dinulović. On je ranije danas za Tanjug rekao da je izlaznost do 12 sati bila veća u odnosu na prethodne izbore 2021. godine. Prema podacima Gradske izborne komisije, ukupan broj birača na teritoriji tog grada je 47.353, a oni glasaju na 69 biračkih mesta. Za 50 odborničkih mesta nadmeće se osam lista, a građani će moći da