Momirović i Vesić u kućnom pritvoru: Kazna pritvora preinačena, nije poznat razlog

Viši sud u Beogradu zamenio je meru pritvora kućnim pritvorom bivšim ministrima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću.

Momiroviću i Vesiću je najpre bio određen pritvor do 30 dana, ali je tu odluku sud preinačio i odredio im kućni pritvor. Oni su osumnjičeni da su zajedno sa ostalim uhapšenima, vršenjem koruptivnih krivičnih dela prilikom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad- Subotica-državna granica Kelebija", oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara. Kako je navedeno ranije u saopštenju tužilaštva,