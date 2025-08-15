Radar: Predsednik suda blizak vlastima doneo odluku da pusti bivše ministre

Novi magazin pre 2 sata  |  Radar
Radar: Predsednik suda blizak vlastima doneo odluku da pusti bivše ministre

Bivšim ministrima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću, koji su uhapšeni u sklopu finansijske istrage za rekonstrukciju Železničke stanice i pruge, pritvor je zamenjen blažom merom, odnosno kućnim, a kako Radar nezvanično saznaje u sudu, dugo se čekalo da se formira Veće Višeg suda u Beogradu, koje bi takvu odluku donelo.

Odluka na koju se čekalo bila je povodom žalbe odbrane optuženih Vesića i Momirovića na rešenje sudije za prethodni postupak na određivanje pritvora od 30 dana. Indikativno je da je u Veću morao da bude i predsednik Višeg suda Dragan Milošević koji i sam odlučuje o sastavu Veća i na čijem je čelu, piše Radar. Pored njega, u Veću koje je bivše ministre pustilo u kućni pritvor je i njegov blizak saradnik – sudija Stojan Petrović. Treći član Veća koje je odluku donelo
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Viši sud u Beogradu zamenio pritvor kućnim pritvorom bivšim ministrima Momiroviću i Vesiću u slučaju rekonstrukcije železničke…

Viši sud u Beogradu zamenio pritvor kućnim pritvorom bivšim ministrima Momiroviću i Vesiću u slučaju rekonstrukcije železničke pruge i pada nadstrešnice

Naslovi.ai pre 57 minuta
Momiroviću i Vesiću mera pritvora preinačena u kućni pritvor

Momiroviću i Vesiću mera pritvora preinačena u kućni pritvor

NIN pre 52 minuta
Momirović i Vesić pušteni iz pritvora

Momirović i Vesić pušteni iz pritvora

Vreme pre 1 sat
Odluka Višeg suda: Vesiću i Momiroviću određen kućni pritvor

Odluka Višeg suda: Vesiću i Momiroviću određen kućni pritvor

Mondo pre 1 sat
Momiroviću i Vesiću elektronski nadzor: Blaža mera uhapšenima u slučaju nadstrešnica

Momiroviću i Vesiću elektronski nadzor: Blaža mera uhapšenima u slučaju nadstrešnica

N1 Info pre 3 sata
Radar: Predsednik suda blizak vlastima doneo odluku da pusti bivše ministre

Radar: Predsednik suda blizak vlastima doneo odluku da pusti bivše ministre

N1 Info pre 3 sata
Od zatvora do kućnog pritvora: Momirović, Vesić i ostali u slučaju nadstrešnica pušteni na slobodu

Od zatvora do kućnog pritvora: Momirović, Vesić i ostali u slučaju nadstrešnica pušteni na slobodu

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Goran Vesić

Politika, najnovije vesti »

Demokratska stranka traži da policijska jedinica kojom komanduje Marko Kričak bude rasformirana

Demokratska stranka traži da policijska jedinica kojom komanduje Marko Kričak bude rasformirana

Danas pre 22 minuta
"Baš mi je bilo prijatno": Vučić o sastanku sa Štokerom: Možda je njemu bilo neprijatno zbog njegovih novinara

"Baš mi je bilo prijatno": Vučić o sastanku sa Štokerom: Možda je njemu bilo neprijatno zbog njegovih novinara

Blic pre 37 minuta
Komesar Saveta Evrope za ljudska prava: Policija upotrebila nesrazmernu silu u Valjevu

Komesar Saveta Evrope za ljudska prava: Policija upotrebila nesrazmernu silu u Valjevu

Danas pre 32 minuta
Nastavljaju se hapšenja: Priveden muškarac koji je gađao policiju na protestu u Beogradu

Nastavljaju se hapšenja: Priveden muškarac koji je gađao policiju na protestu u Beogradu

Blic pre 1 sat
Stefanović: Potpuno šešeljevski nastup Vučića na RTS-u

Stefanović: Potpuno šešeljevski nastup Vučića na RTS-u

Danas pre 1 sat