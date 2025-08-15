Radar: Predsednik suda blizak vlastima doneo odluku da pusti bivše ministre

Bivšim ministrima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću, koji su uhapšeni u sklopu finansijske istrage za rekonstrukciju Železničke stanice i pruge, pritvor je zamenjen blažom merom, odnosno kućnim, a kako Radar nezvanično saznaje u sudu, dugo se čekalo da se formira Veće Višeg suda u Beogradu, koje bi takvu odluku donelo.

Odluka na koju se čekalo bila je povodom žalbe odbrane optuženih Vesića i Momirovića na rešenje sudije za prethodni postupak na određivanje pritvora od 30 dana. Indikativno je da je u Veću morao da bude i predsednik Višeg suda Dragan Milošević koji i sam odlučuje o sastavu Veća i na čijem je čelu, piše Radar. Pored njega, u Veću koje je bivše ministre pustilo u kućni pritvor je i njegov blizak saradnik – sudija Stojan Petrović. Treći član Veća koje je odluku donelo