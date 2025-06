Letovanje ove godine skuplje do 15 odsto, Srbi se najviše interesuju za Grčku

Cene aranžmana za letovanje u inostranstvu porasle su do 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine, a najtraženija destinacija i ove godine je Grčka, rekao je danas direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije - YUTA Aleksandar Seničić.

On je rekao za Tanjug da je interesovanje građana Srbije za letnje turističke aranžmane opalo za sedam do 10 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Prema njegovim rečima, građani Srbije su dosta tradicionalni kada biraju destinacije za letovanje i najčešće se opredeljuju za Grčku, Tursku i Crnu Goru. ''Imamo dva mediteranska ostrva koja su cele godine zanimljiva, pa tako i tokom letnje sezone, a to su Kipar i Malta'', objasnio je Seničić. Govoreći o sistemima