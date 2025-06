Promenljivo oblačno vreme, vetrovito i svežije. Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 25 do 31 stepen. Narednih dana jutra će biti svežija, a tokom dana će biti sunčano i manje toplo vreme, uz temperature koje će već od danas biti i za 7 do 10 stepeni niže u odnosu na dane vikenda. GZS