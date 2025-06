Vreme danas: Svežije i vetrovito, temperatura do 30 stepeni

Vremenska prognoza za ponedeljak, 9. jun 2025. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Izgledi vremena za naredne dane

Posle tropskog vikenda svežije za 7 do 10 stepeni i vetrovito. Ujutru i delom pre podne u severnim, zapadnim, centralnim i jugozapadnim krajevima umereno oblačno. Tokom dana u većini mesta pretežno sunčano. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Vetar umeren i jak severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 24 do 30 stepeni. Slično