(Video) "moja sestra se udavila kada je imala 13 godina": Mina Kostić kaže da je na nju bačena crna magija, a evo zbog čega je jedva zaustavila suze usred emisije

Pevačica Mina Kostić gošća je emisije "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" u kojoj priča o svojoj sestri koja se nažalost udavila kada je imala samo 13 godina, ali i drugim teškim momentima uključujući i to da je na nju bačena crna magija.

Mina Kostić je jedno od desetoro dece u svojoj porodici, sa sestrama i braćom je u dobirm odnosima uprkos tome što je bilo trenutaka kada je moglo da dođe do toga da ih zavade i udalje jedne od drugih. To se ipak nije dogodilo, ali se dogodilo nešto što Mina nikada neće moći da zaboravi, a to je smrt sestre koja je mnogo pogodila o kojoj priča u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović". Minina sestra udavila se kod splava na kom je Mina inače pevala. -