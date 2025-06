Aleksić: Nema govora o slobodno izraženoj volji građana Zaječara i Kosjerića, ali i u takvim uslovima otvorena su vrata slobode za celu Srbiju

Lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali su da nema govora o slobodno izraženoj volji građana, ali i da zajednički front svih društvenih aktera koji su protiv režima dovodi do pobede i daje rezultat koji poručuje da je Srpskoj naprednoj stranci odzvonilo, a kada se budu raspisali izbori to će se i verifikovati, rekao je danas predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić na konferenciji za medije u Skupštini Srbije. On navodi da