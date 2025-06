U Zaječaru smena oblaka i sunce: Temperatura do 28c

Jutro sveže. Tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo, a samo na istoku i jugoistoku uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, posle podne i uveče u skretanju na istočni i jugoistočni pravac. Najniža temperatura od 10 do 14 °S, u Negotinskoj Krajini do 17 °S, a najviša dnevna od 25 do 28 °S.Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.