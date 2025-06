Prijava za učeničke stipendije i kredite za školsku 2025/26 od 1. do 30. septembra - koji su uslovi

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da raspisuje konkurse za dodelu učeničkih stipendija i kredita za školsku 2025/2026. godinu, a prijava će trajati od 1. do 30. septembra.

Za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici prvog razreda srednje škole koji su od petog do osmog razreda osnovne škole postigli odličan opšti uspeh, kao učenici od drugog do četvrtog razreda srednje škole koji su u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigli odličan opšti uspeh. Za dodelu učeničkih kredita mogu se prijaviti učenici srednjih škola od prvog do trećeg razreda srednje škole, koji se školuju za obrazovne profile u