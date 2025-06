Ministarstvo prosvete raspisalo konkurs za učeničke stipendije i kredite

Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurse za dodelu učeničkih stipendija i kredita, za školsku 2025/2026. godinu, sa ciljem podsticanja najboljih učenika da nastave školovanje sa odličnim uspehom i vladanjem, saopštilo je ministarstvo.

U saopštenju je precizirano da se za dodelu učeničkih stipendija mogu prijaviti učenici prvog razreda srednje škole koji su u svim razredima od petog do osmog razreda osnovne škole postigli odličan opšti uspeh, odnosno učenici od drugog do četvrtog razreda srednje škole koji su u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigli odličan opšti uspeh. Kako se dodaje, za dodelu učeničkih kredita mogu se prijaviti učenici srednjih škola od prvog do trećeg