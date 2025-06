„Otišlo je predaleko“: Mask se javno izvinio Trampu

Osnivač SpaceX i Tesle Ilon Mask javno se izvinio zbog napada na američkog predsednika Donalda Trampa. „Žao mi je zbog nekih mojih objava o predsedniku prošle nedelje.

Otišlo je predaleko“, napisao je milijarder na društvenoj mreži X, ne precizirajući na koje objave tačno misli. I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025 Svađa između Maska i Trampa izbila je oko zakona o poreskim olakšicama za koji ekonomisti procenjuju da bi mogao povećati američki budžetski deficit za 600 milijardi dolara, što je Tramp nazvao „velikim i lepim“, a Mask „odvratnom