Danas pretežno sunčano i toplo

U Srbiji će jutro biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo na istoku i jugoistoku očekuje se ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. U većem delu zemlje vetar će biti slab i promenljiv, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju slab do umeren jugoistočni, a kasnije tokom dana vetar će se i u drugim krajevima pojačati i skrenuti na severozapadni pravac. Najniža temperatura biće od 10 do 18, a najviša dnevna od 27 do 31. U Beogradu će danas takođe biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura biće oko 15,