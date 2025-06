Vučić: Veliki gest Ukrajine…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zahvalnost Ukrajini, kao domaćinu Samita Jugoistočne Evrope i Ukrajine, što u potpunosti poštuju Povelju UN i što nije bilo predstavnika Kosova na skupu.

– Zahvalan sam domaćinima, Ukrajini, što su u potpunosti poštovali Povelju UN i Rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1244, i što na ovom skupu nije bilo predstavnika Prištine – rekao je Vučić novinarima. On je podvukao da je to veliki gest prema Srbiji. – To je veliki gest prema našoj zemlji i to će Srbija umeti i te kako da ceni – naglasio je Vučić. Rekao je da je ta poruka oko teritorijalnog integriteta bila veoma važna. Preneo je da Deklaracija koja je usvojena na