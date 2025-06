Šta će netanjahu da kaže na ovo? Vitkof rekao da bi Tramp mogao da bude u isto vreme i premijer Izraela

Specijalni američki izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof izjavio je da bi, uz dužno poštovanje prema izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu, američki predsednik Donald Tramp mogao da bude u isto vreme i premijer Izraela

Vitkof je rekao da je u sredu imao telefonski razgovor sa Netanjahuom, preneo je Tajms of Izrael. Govoreći u Njujorku na svečanosti izraelske volonterske hitne medicinske pomoći United Hatzalah, Vitkof je pohvalio Trampovu podršku Izraelu. - On je tako poseban čovek, on je neverovatan prijatelj jevrejskog naroda. Ne želim da ovo zvuči kao nepoštovanje prema Netanjahuu, sa kojim sam zapravo razgovarao danas, ali mislim da bi Tramp mogao da bude prvi američki