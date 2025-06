Ukinuta uredba o podsticajima za zapošljavanje novonastanjenih lica: Previše poslodavaca koji se prijavljuju za subvencije

(Foto: Adam Gregor/shutterstock.com) Vlada Srbije usvojila je danas Uredbu o prestanku važenja Uredbe o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji, s obzirom na to da je povećan broj poslodavaca koji se prijavljuju za subvencije, kao i broj novonastanjenih lica.

To je dovelo do nemogućnosti da se i za naredne godine planiraju obaveze u skladu sa važećom Uredbom, koja predviđa da se sredstva isplaćuju do visine raspoloživih budžetskih sredstava, u skladu sa Zakonom o budžetu za godine u kojima se podsticaji isplaćuju, saopštila je Vlada, Međutim, poslodavci koji zapošljavaju novonastanjena lica mogu da koriste pravo na poreske olakšice u vidu umanjenja osnovice poreza za zarade za novonastanjene obveznike, u skladu sa