„Ako mislite da ćete ovako da me zaustavite, varate se“: Oglasio se pretučeni Aleksandar Jovanov, mladić koji je na štakama pešačio sa studentima po Srbiji

Aleksandar Jovanov, mladić koji je na štakama prepešačio preko 1000 kilometara sa studentima, pretučen je sinoć u Zrenjaninu i on se nakon prebijanja oglasio na društvenim mrežama i poručio da ga batinama neće zaustaviti i uplašiti.

Aleksandar je sportista koji je, na štakama, pešačio sa studentima iz Zrenjanina do Vršca. „Ako mislite da ćete ovako da me zaustavite, e pa varate se“, napisao je on na svom Instagram profilu. Prebili Aleksandra Jovanova iz Taraša kod Zrenjanina – njih četvorica na njega jednog. Pratio je devojku kući, a oni ga napali na parkingu, udarali i šutirali. Aleksandar je inače na štakama prešao 1000km sa studentima. pic.twitter.com/YHwIWLNl64 — Andrea Popov Miletić