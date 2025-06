Mali najavio nove reforme: Uvođenje e-bolovanja i osnivanje baze podataka parafiskalnih nameta

Ministar finansija Srbije Siniša Mali najavio je da domaću privredu očekuju još dve reforme - uvođenje e-bolovanja i osnivanje centralizovane baze podataka parafiskalnih nameta.

"Veliki broj bolovanja je primetio i MMF, i to je važan zahtev naših privrednika. Sa novim sistemom ćemo uspostaviti punu kontrolu nad bolovanjima i to je deo reformskog paketa koji radimo. Osim toga, hoćemo da sprečimo iznenađenje taksama i parafiskalnim nametima, kako bismo olakšali poslovanje", kazao je on. Mali je dodao da je Srbija čvrsto na putu integracija u EU, te da će imati sve zakone i podzakonske akte u skladu sa legislativom EU. "Naš deo posla u ovom