"Tih 10 minuta mi je spasilo život": Ispovest žene koja je za dlaku izbegla smrt u avionu "Air India": Još se tresem! (video, foto)

Bomi Čauhan, putnica koja je trebala da leti iz Ahmedabada za London, izbegla je smrtonosnu nesreću "Air India" leta 171 jer je zakasnila na avion zbog gužve u saobraćaju.

Avion sa više od 240 putnika, srušio se ubrzo posle poletanja, i pao na hostel. Nesreću je preživeo samo jedan putnik aviona. - Još uvek drhtim kada pomislim na to koliko sam imala sreće - rekla je Bomi. Ona je izbegla tragediju za samo 10 minuta, to kašnjenje spasilo joj ježivot Let Air India 171, sa 242 putnika, poleteo je iz Ahmedabada ka Londonu, ali se ubrzo srušio u stambenom području, izazvavši ogromnu vatru i gust dim. Deo aviona pao je na prostorije