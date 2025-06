„Dosta pretnji i govora mržnje“: Protest ispred Jovine gimnazije zbog uvredljivih grafita

Hiljade Novosađana okupile su se večeras na protestu „Stanimo u odbranu dostojanstva i bezbednosti naše dece“ ispred gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, nakon što su na ogradi te gimnazije ispisani uvredljivi grafiti kojima se targetiraju učenici i nastavnici te škole.

Učesnici skupa poručili su da nije normalno da 2025. godine u centu Novog Sada osvanu grafiti kojima se učenici nazivaju nacistima a da niko na to ne reaguje, zahtevajući od institucija da hitno porcesuiraju odgovorne. „Grafit koji je osvanuo nije samo grafit mržnje nego i pretnja. Grafit je posledica atmosfere mržnje gde se neistomišljenici etiketiraju, a on se ne širi sam od sebe, on dolazi iz samog vrha vlasti“, istakla je u obraćanju Bojana Stanić, članica