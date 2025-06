"To je to": Vučić odgovorio kada će biti izbori

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na Globsek forumu u Pragu da su u Srbiji u toku pripreme za specijalizovani Ekspo i da će izbori u Srbiji biti održani krajem iduće godine ili početkom 2027. godine.

"Oni (koji protestuju) su pitali kada će biti izbora. Izbori će biti ili krajem iduće godine ili početkom 2027. To je to. Imali smo izbore pre godinu dana i sada se pripremamo za specijalizovani Ekspo 2027", rekao je Vučić na pitanje o protestima u Srbiji, na panel diskusiji "Iskoristiti trenutak: Stvaranje trajnih partnerstava u susedstvu (Seizing the Moment: Forging Lasting Partnerships in the Neighbourhood)". Vučić je naglasio da sada imamo puno posla u Srbiji,