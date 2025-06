Ovo nismo očekivali: Rhmz najavio 1 stvar, a onda sledi i još nešto potpuno neočekivano do kraja juna

Ako je suditi po prošlom letu, očekivali smo da jun i ove godine budi tropski topao, počev od vrelih jutara i tropskih noći.

Međutim, najnovija najava RHMZ to demantuje. Do kraja ove sedmice očekuju nas sveža jutra i prijatne noći. - Do kraja sedmice jutra će biti sveža, a tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme uz maksimalne temperature u većini mesta od 27 do 32 stepena - navodi RHMZ. Još jedna stvar iznenađujuća je za juni i malo ko ju je očekivao. Jun, kao jedan od kišovitijih meseci, biće suv! Prosečna maksimalna temperatura za sredinu juna u Srbiji je od 24 do 28