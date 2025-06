Spremite naočare za sunce Nakon svežeg jutra, stiže topao dan kao stvoren za uživanje

BEOGRAD: Nakon svežeg jutra tokom dana će biti pretežno sunčano i toplo, sa slabim do umereno severnim vetrom, a na istoku Srbije kao i ponegde u planinskim predelima sa povremeno i jakim vetrom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najniža temperatura biće od 8 do 16 stepeni, a najviša dnevna iznosiće od 26 do 30 stepena. U Beogradu će danas, nakon svežeg jutra, tokom dana biti sunčano i toplo, uz slab do umeren severni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 27 stepeni. U narednih sedam dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 32 stepena.