(Mape) omega blok nad Evropom! Ovaj fenomen u najvrelijim tačkama donosi i preko 40 stepeni, a evo šta čeka Srbiju od sledeće nedelje

Vikend pred nama proteći će uz pretežno sunčano i stabilno vreme, sa prijatnim letnjim temperaturama koje će se kretati između 27 i 32 stepena. Ipak, početak naredne sedmice doneće blagi porast temperature, ali i promenu vremena – tokom noći u ponedeljak očekuju se padavine u pojedinim delovima zemlje, najavio je za "Blic" meteorolog Ivan Ristić.

- Tokom vikenda vreme će biti kakvo je bilo i proteklih dana, stabilno. Ipak, od ponedeljka doći će do blagog porasta temperatura, biće oko 32. podeoka, a tokom noći pašće i kiša. Već u utorak će blago zahladiti, tačnije temperature će biti oko 27 stepeni - pojasnio je Ristić. Prema prognozi RHMZ-a, u Srbiji će se do kraja nedelje zadržati sveža jutra i toplo vreme tokom dana. - Do kraja sedmice jutra sveža, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz maksimalne