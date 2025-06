Bez ekstremnih vrućina narednih 7 dana

Danas pretežno sunčano i par stepeni niža i prijatnija temperatura u odnosu na petak.

Malo oblaka biće u Timočkoj Krajini. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C u Požegi do 15°C u Beogradu, a maksimalna od 27°C na severu do 30°C na jugu Srbije. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 17°C do 22°C. U nedelju sunčano i neznatno toplije u odnosu na subotu. Na severu Srbije dnevna temperatura malo ispod 30°C, a na jugu oko ili malo 30°C. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna