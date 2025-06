Aerodrom u Kragujevcu otvorio sezonu: Ništa od komercijalnih letova, samo za "biznis avione"

Iz kompanije "MIND Aviation", koja upravlja aerodromom, pojašnjavaju da će granični prelaz početi da radi već ove sezone, ali da će za sada sa njega leteti samo biznis avioni.

Vest da je Vlada Srbije donela odluku o otvaranju sezonskog graničnog prelaza za međunarodni saobraćaj putnika sa aerodroma "Kragujevac-MIND" zatekla je mnoge, pitajući se - otkud aerodrom u Kragujevcu i da li to znači da će iz srca Šumadije moći da se putuje ka popularnim destinacijama. Vlada Srbije je saopštila da će granični prelaz raditi sezonski i da će biti u funkciji od 1. aprila do 31. oktobra, s radnim vremenom od 7 do 19 časova. Iz "MIND Aviation" za