Evo šta će uraditi sa: 20.000 evra Prvi intervju Kristijana Golubovića posle pobede na Farmi 8 - prozvao pecu, a njegova žena kaže: "Sve mu verujem" (video)

Kristijan Golubović pobedio je večeras na "Farmi 8" i odneo nagradu od 20.000 evra.

Za "Blic" je dao prvi intervju posle pobede. - Hvala svima. Peca je rekao da ću ići sa šlemom kući, a on sa krunom, e pa stavio sam krunu! Držala su me deca... Moj život je težak, kažu da pričam bajke, a ja živim bajke - rekao je Kristijan Golubović. - Ja verujem u tvoje priče, ljubavi! Nikad ja nisam osetila tako nešto kao ovo sa njim... - ubacila se Kristina Spalević. - Nije bitno šta se govori, već ko govori, to je mora parola. Nisam hteo da pravim s... bezveze,