U ponedeljak sunčano i toplo, uveče naoblačenje, ponegde pljusak

Uveče u Vojvodini, a tokom noći i u centralnoj Srbiji očekuje se povećanje oblačnosti uz umeren do jak severozapadni vetar i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od devet do 18 stepeni, a najviša od 29 do 33 stepena. U Beogradu će nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo a tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti uz umeren severozapadni vetar i mogućnost kratkotrajnih pljuskova. Duvaće slab promenljiv vetar, sa najnižom temperaturom od 12 do 18 stepeni, a najvišom oko 32 stepena. U Srbiji će naredne sedmice biti pretežno sunčano i toplo