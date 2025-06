Šabić o lokalnim izborima: "Brine odnos tužilaštva prema mnoštvu činjenica o neregularnostima"

Advokat i pravni analitičar Rodoljub Šabić ocenio je da se, nakon lokalnih izbora u Kosjeriću i Zaječaru, pravosuđe Srbije suočava sa zadatkom koji je više od same zaštite izbornih prava građana.

On je podsetio na to da su izborna prava građana zajamčena Zakonom o lokalnim izborima. Šabić smatra da su "pravosudni organi u poziciji da bar pokušaju da zaštite sopstveni inače teško poljuljani autoritet, ili da doprinesu njegovo urušavanju". On je u pisanoj izjavi podsetio da će odluke organa za sprovođenje izbora izvesno biti predmet ocene sudova, a da su i neki događaji pre ili tokom izbora morali biti predmet aktivnosti tužilaštava. "Izborna Komisija u