Trenutak kada su izraelski avioni pogodili zgradu iranske državne televizije u Teheranu (VIDEO)

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo bombardovalo je iransku državnu televiziju IRIB u Teheranu, nakon što su prethodno danas Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile upozorenje o evakuaciji tog područja.

Prethodno je izraelski ministar odbrane Izrael Kac najavio da je "iranski propagandni i huškački glasnik na putu da nestane", prenosi Times of Israel. BREAKING: The moment of the attack on IRIB (Iran State Broadcaster) pic.twitter.com/CVU26HHFub — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 16, 2025 Snimci objavljeni na društvenoj mreži X prikazuju trenutak izraelskog napada, koji je prekinuo prenos iranske državne televizije, a voditeljka programa je viđena kako beži