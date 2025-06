"Nisam mu na ulici prišla i zamolila ga da mi napravi dete" Tamara Dragičević na ivici suza pričala o roditeljstvu, a jedno pitanje je posebno ganulo

Glumica Tamara Dragičević je u srećnom braku sa kolegom glumcem Petrom Benčinom sa kojim ima troje dece, a svojevremeno je otkrila kako izgleda biti roditelj i kakav je život van uperenih kamera. - Instagram je paralelni život svih nas, najčešće upeglan, bez mane, nasmejan, obojen.

A to su samo fragmenti naših života, slike ili kratki snimci. I dok jedni lajkuju i dive se tom paralelnom životu, ovi sto im se dive isto tuguju, plaču, brinu razne brige, gledaju sebe u ogledalu sa hiljadu mana, nesigurni su... Kažite ovo deci, ponavljajte im. Da su to samo savršeni fragmenti tuđih života koji možda dok plaču ili ih nešto muči kače svoje slike najsrećnijeg trenutka prošlog dana ili meseca. Oni to ne znaju oni misle da su svi drugi srećniji od