U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Vetar biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od deset do 19 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29, na istoku u jugoistoku od 30 do 33 stepena Celzijusa. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 28. U Srbiji će narednih sedam dana biti pretežno sunčano i toplo, a poslepodnevni pljuskovi sa