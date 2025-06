Dačić: Zvučno oružje koje imamo samo za obaveštavanje, ni to nije korišćeno 15. marta

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je MUP pre više godina kupio određene uređaje za obaveštavanje i da je to jedina njihova namena, a da ti uređaji ne mogu da se koriste za puštanje neprijatnih tonova prema demonstrantima, jer je taj mod, kako je rekao, blokiran.

Govoreći na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije, Dačić je ponovio da ti uređaji nisu korišćeni tokom protesta 15. marta u Beogradu i da je to potvrdio i proizvođač uređaja 'Dženezis'. Kako je objasnio, na uređaju je nasnimljena poruka koja se koristi kao upozorenje da se građani raziđu, i to je, kako je rekao, bilo pripremljeno za 15. mart, ali se ni to nije koristilo. Dačić je zatim pustio tonski snimak na kome uređaj upozorava