Dačić o zvučnom topu: Mod za „neprijatne tonove“ je blokiran

Saga o „zvučnom topu“ se nastavlja: ministar policije Ivica Dačić sada tvrdi da „neprijatni tonovi“ nisu mogli biti pušteni iz zvučnog topa 15. marta jer je taj mod u Srbiji, kako kaže, „zablokiran“

Takozvani „zvučni top“ nije iskorišćen protiv građana u Beogradu 15. marta, a taj „mod“ koji na uređaju ima srpska policija je blokiran. To je u utorak (17. jun) izjavio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, gde je predstavio rad resornog ministarstva od januara do marta ove godine. Na velikom protestu u Beogradu 15. marta, misteriozni huk je za vreme petnaestominutne ćutnje izazvao stampedo među građanima. Do