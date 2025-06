Pljuskovi sa grmljavinom stižu u toku noći u Srbiju: Upozorenje RHMZ za ove predele

RHMZ najavljuje moguće slabije pljuskove sa grmljavinom do kraja dana. Najavljuju obilnije padavine krajem nedelje.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se večeras na svom sajtu o vremenskim nepogodama do kraja dana. Mogući su slabiji pljuskovi u dva predela Srbije, a saopštili su i vremensku prognozu do kraja nedelje. "Do kraja dana 17. juna, u većem delu zemlje pretežno vedro, a samo u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu Srbije promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom", najavljuje RHMZ. U sredu 18. juna biće pretežno