Student o intervenciji policije ispred Skupštine: Udaren sam pesnicom u oko, pendrekom u prepone

Student Aljoša sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu da je u intervenciji policije ispred Skupštine grada zadobio udarac pesnicom u levo oko, pendrekom u prepone i udarac štitom u glavu.

On za N1 navodi da studenti, od kojih je jedan izgubio svest i nalazi se u Urgentnom centru, nisu očekivali toliku brutalnost policije i da im je jedini cilj bio da spreče odbornike da uđu u zgradu. Do obračuna sa interventnom policijom nije došlo na glavnom ulazu, već na drugom ulazu u novosadsku skupštinu. "To se desilo na Bulevaru Mihajla Pupina, na drugom ulazu. Mi smo došli tamo kada smo čuli da će tu da uđu odbornici. Zauzeli smo pasaž koji smo držali celu