Privremena isključenja struje u selima oko Kragujevca i Rače – 18. jun 2025.

Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, danas će bez napajanja električnom energijom privremeno biti više sela u okolini Kragujevca i Rače.

Kako je najavljeno iz nadležnih službi, struje neće biti u sledećim terminima: Bešnjaja – u periodu od 09:00 do 15:00 časova, Korman i Gornje Komarice – u terminu od 10:00 do 13:00 časova, Miraševac i Popović (opština Rača) – od 09:00 do 15:00 časova. Građani se mole za razumevanje tokom trajanja planiranih radova, a iz Elektrodistribucije poručuju da je moguće pomeranje termina u slučaju nepredviđenih okolnosti na terenu.