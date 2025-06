Zbog erupcije vulkana u Indoneziji evakuacija nekoliko sela, otkazani avionski letovi

Aktivirao se indonežanski vulkan Laki Laki na planini Levotobi izbacivanjem ogromnih stubova pepela i dima danas, zbog čega je naređena evakuacija nekoliko sela i otkazani letovi, uključujući i za poznato turističko ostrvo Bali.

U nekoliko erupcija pepeo je od sinoć izbačen u visini i do 5.000 metara. U erupciji do koje je došlo juče popodne stvoreni su gusti sivi oblaci na visini od 10.000 metara koji su se proširili u oblak pepela u obliku pečurke vidljiv na udaljenosti i do 150 kilometra. Upozorenje na erupciju najvišeg nivoa objavljeno je juče i zona opasnosti iz koje se preporučuje ljudima da se evakuišu proširena je na osam kilometara od kratera. Takođe se evakuisalo osoblje iz