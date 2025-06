"U Srbiji će biti kao u sahari": Temperature će ići preko 40 stepen u julu: Počinju i tropske noći, a od tada prestaje svaka nada za osveženje

Polako ulazimo u treći deo juna, a sa tim temperature polako postaju sve paklenije. Vrućine se vraćaju na velika vrata, a kako prognozira meteorolog Ivan Ristić, naredni dani donose pravi pakleni toplotni talas. Kako navodi, temperature će u pojedinim delovima zemlje premašiti 40 stepeni Celzijusovih uz tropske noći i skoro bez osveženja.

- Ja sam siguran da ćemo ove godine obarati svakako rekord. Pred nama je novi pravi toplotni talas, ovih šest, sedam dana u junu smo mogli da preguramo. U periodu za nama temperature su bile promenljive, malo je bilo toplije, malo hladnije, od 26 do 31, 32 stepena Celzijusovih - kaže Ivan Ristić za " Blic TV". Iako će, prema Ristićevim rečima, između četvrtka i petka doći do kratkotrajnog osveženja sa temperaturama od 26 do 30 stepeni Celzijusovih, to će biti