Vremenska prognoza za 9. avgust: Pakleni kraj nedelje, za vikend skoro 40 stepeni

Mondo pre 34 minuta  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 9. avgust: Pakleni kraj nedelje, za vikend skoro 40 stepeni

Prema vremenskoj prognozi za petak 8. avgust 2025. godine, biće oblačno i svežije u jutarnjim časovima uz slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje.

Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, a maksimalna tokom dana oko 34 stepeni uz moguće slabije lokalne pljuskove sa grmljavinom. U Vojvodini je, prema vremenskoj prognozi, tokom dana moguć vetar uz moguće slabije lokalne pljuskove sa grmljavinom, pretežno u brdsko-planinskim predelima. Prosečna temperatura oko 33 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za subotu 9. avgust, najniža temperatura od 16 do 23 stepena, a najviša do 37 stepena. Jutro oblačno, moguć vetar u
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

(Mape) počinje! Temperatura raste do 40 stepeni! Ekstremne vrućine od danas, za vikend još gore, a evo do kada ćemo da se…

(Mape) počinje! Temperatura raste do 40 stepeni! Ekstremne vrućine od danas, za vikend još gore, a evo do kada ćemo da se pržimo

Blic pre 29 minuta
RHMZ: Očekuje porast temeprature, tokom vikenda biće još toplije

RHMZ: Očekuje porast temeprature, tokom vikenda biće još toplije

RTV pre 5 sati
(Mapa) RHMZ popalio sve alarme! Za vikenda stižu ekstremne vrućine: Beograd čeka pakao, evo koje oblasti su još na udaru…

(Mapa) RHMZ popalio sve alarme! Za vikenda stižu ekstremne vrućine: Beograd čeka pakao, evo koje oblasti su još na udaru toplotnog talasa

Blic pre 8 sati
(Mapa) RHMZ popalio sve alarme! Za vikenda stižu ekstremne vrućine: Beograd čeka pakao, evo koje oblasti su još na udaru…

(Mapa) RHMZ popalio sve alarme! Za vikenda stižu ekstremne vrućine: Beograd čeka pakao, evo koje oblasti su još na udaru toplotnog talasa

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaVremenska prognoza

Beograd, najnovije vesti »

(Mape) počinje! Temperatura raste do 40 stepeni! Ekstremne vrućine od danas, za vikend još gore, a evo do kada ćemo da se…

(Mape) počinje! Temperatura raste do 40 stepeni! Ekstremne vrućine od danas, za vikend još gore, a evo do kada ćemo da se pržimo

Blic pre 29 minuta
Bez vode danas ovi delovi Beograda: U ovim ulicama suve česme od 8 do 20 časova: Proverite da li ste na spisku!

Bez vode danas ovi delovi Beograda: U ovim ulicama suve česme od 8 do 20 časova: Proverite da li ste na spisku!

Kurir pre 4 minuta
Danas imate mogućnost da na ovim mestima pokažite humanost na delu! Pomozite i nekome spasite život!

Danas imate mogućnost da na ovim mestima pokažite humanost na delu! Pomozite i nekome spasite život!

Kurir pre 9 minuta
Vremenska prognoza za 9. avgust: Pakleni kraj nedelje, za vikend skoro 40 stepeni

Vremenska prognoza za 9. avgust: Pakleni kraj nedelje, za vikend skoro 40 stepeni

Mondo pre 34 minuta
Krv danas možete dati na ovim lokacijama u Beogradu

Krv danas možete dati na ovim lokacijama u Beogradu

Telegraf pre 39 minuta