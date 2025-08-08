Vremenska prognoza za 8. avgust: Pakleni kraj nedelje, za vikend skoro 40 stepeni

Prema vremenskoj prognozi za petak 8. avgust 2025. godine, biće oblačno i svežije u jutarnjim časovima uz slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje.

Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, a maksimalna tokom dana oko 34 stepeni uz moguće slabije lokalne pljuskove sa grmljavinom. U Vojvodini je, prema vremenskoj prognozi, tokom dana moguć vetar uz moguće slabije lokalne pljuskove sa grmljavinom, pretežno u brdsko-planinskim predelima. Prosečna temperatura oko 33 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za subotu 9. avgust, najniža temperatura od 16 do 23 stepena, a najviša do 37 stepena. Jutro oblačno, moguć vetar u