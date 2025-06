Medžik Džonson oduševljen vešću o prodaji Lejkersa

Los Anđeles Lejkersi biće prodati vlasniku bejzbol tima Los Anđeles Dodžers, Marku Volteru, po procenjenoj vrednosti od 10 milijardi dolara, navodi više medija.

To bi predstavljalo najveću akviziciju u istoriji sporta ukoliko dogovor bude realizovan. Porodica Bas je pristala da proda većinski udeo u Lejkersima Volteru. Zadržali bi 15% manjinskog udela na neodređeno vreme, prenosi ESPN. Džini Bas, ćerka pokojnog Džerija Basa, koja je upravnica i glavna vlasnica Lejkersa od 2017. godine, ostaće na toj funkciji, dodaje ESPN. Prodaja Lejkersa bi mogla da dovede do procene vrednosti tima na 12 milijardi dolara, navodi The