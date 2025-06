Sunčano i vruće: Žuti meteoalarm na snazi u celoj Srbiji zbog visokih temperatura

Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz visoke temperature koje će u najtoplijem delu dana dostići između 30 i 35 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je žuti meteoalarm za celu teritoriju Srbije zbog očekivanog toplotnog talasa.

Prema rečima meteorologa, tokom popodneva se u brdsko-planinskim krajevima jugozapadne i južne Srbije može očekivati razvoj oblačnosti, što može dovesti do kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, dok su na istoku zemlje mogući i jaki udari vetra. RHMZ najavljuje da će pretežno sunčano vreme potrajati sve do 26. juna. Jedina izuzetna pojava osveženja očekuje se u petak, kada su u planinskim predelima jugozapada i juga